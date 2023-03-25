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Салах стал седьмым игроком, забившим 50 и более голов за африканскую сборную

25 Марта 2023 • 00:33 Комментировать
Египет
2:0
Малави
окончен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил свой 50-й гол за сборную Египта.

30-летний футболист поразил ворота сборной Малави в поединке квалификации Кубка африканских наций, который завершился победой египтян со счётом 2:0. Согласно сведениям Squawka, Салах стал лишь седьмым игроком с 50 или более голами в цветах африканской сборной. Ранее этого добились Годфри Читалу (Замбия), Кинна Фири (Малави), Хоссам Хассан (Египет), Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар), Самуэль Это’О (Камерун) и Асамоа Гьян (Гана).

Дебют Мохамеда Салаха за национальную команду Египта состоялся в 2011 году – форварду на тот момент было 19 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Египта Мохамед Салах
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