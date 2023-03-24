​Гранд АПЛ может перехватить Фелиша у «Челси»

Жоау Фелиш вряд ли вернётся в «Атлетико» по завершению нынешнего сезона. В прессе появлялась информация о том, что футболист уже сообщил мадридскому клубу о том, что возвращаться он не желает. «Челси» может попробовать выкупить Фелиша у «матрасников» по истечению срока аренды, однако в Англии на португальца есть ещё один претендент. Как сообщает AS , перехватить Жоау у «пенсионеров» может «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» интересовался Жоау Фелишем зимой и может возобновить интерес летом.

За «Челси» Жоау Фелиш провёл девять матчей и забил два гола.

​«Атлетико» повесил серьёзный ценник на Фелиша