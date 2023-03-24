​Санчес рассказал, почему сорвался его трансфер из «Арсенала» в «Манчестер Сити»

В своё время нападающий Алексис Санчес мог перебраться из «Арсенала» в «Манчестер Сити». Впрочем, сделка сорвалась. 34-летний чилиец поделился воспоминаниями о той ситуации.

«Я собирался перейти в «Манчестер Сити». Я каждый день разговаривал с Хосепом Гвардиолой. Всё было готово – был игрок, который должен был заменить меня в «Арсенале». Затем Арсен Венгер сказал мне: «Ты никуда не уходишь, потому что другой игрок не захотел переходить к нам, а альтернативы у нас нет», - рассказал Санчес TVN.

Сейчас Алексис Санчес выступает за «Марсель» в Лиге 1. В 34 матчах сезона 2022/2023 чилиец забил 16 голов.