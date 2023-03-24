Юлиан Нагельсманн внезапно покидает «Баварию». Мюнхенский клуб решил уволить 35-летнего тренера, хотя недавно под его руководством команда уверенно обыграла «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Без работы Нагельсманн наверняка долго не останется. Уже в ближайшее время в переговоры с молодым специалистом планирует вступить «Тоттенхэм», который ищет замену для Антонио Конте. Как сообщает Telegraph Sport, Нагельсманна привлекает вариант с назначением в лондонском клубе.

Юлиан Нагельсманн принял «Баварию» летом 2021 года. Ранее он работал в «РБ Лейпциге».

​Нагельсманну объявили об отставке из «Баварии»