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​Нагельсманна привлекает вариант с «Тоттенхэмом» слухи

24 Марта 2023 • 18:55 Комментировать

Юлиан Нагельсманн внезапно покидает «Баварию». Мюнхенский клуб решил уволить 35-летнего тренера, хотя недавно под его руководством команда уверенно обыграла «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Без работы Нагельсманн наверняка долго не останется. Уже в ближайшее время в переговоры с молодым специалистом планирует вступить «Тоттенхэм», который ищет замену для Антонио Конте. Как сообщает Telegraph Sport, Нагельсманна привлекает вариант с назначением в лондонском клубе.

Юлиан Нагельсманн принял «Баварию» летом 2021 года. Ранее он работал в «РБ Лейпциге».

Нагельсманну объявили об отставке из «Баварии»

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Юлиан Нагельсманн
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