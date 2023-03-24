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​«Лестер» нашёл замену Тилемансу в «ПСЖ» слухи

24 Марта 2023 • 17:45 Комментировать

Всё идёт к тому, что летом полузащитник Юри Тилеманс покинет «Лестер» и пойдёт на повышение в более статусный клуб. Действующий контракт бельгийского футболиста с «лисами» рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Лестер» ищет полузащитника на замену Тилемансу и рассматривает кандидатуру Ренату Саншеша. Об этом рассказывает JeunesFooteux.

В настоящий момент Ренату Саншеш играет за «ПСЖ» и имеет контракт, рассчитанный до средины 2027 года. 25-летний португалец оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 25 миллионов евро, но парижане наверняка потребуют больше.

«ПСЖ» готов продать Саншеша – у игрока ряд вариантов в АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер ПСЖ Юри Тилеманс Ренату Саншеш трансферы футбола - лето 2023
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