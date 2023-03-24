​Холанн ездил в Барселону – отец игрока дал комментарий

Нападающий Эрлинг Холанн не поможет сборной Норвегии в мартовских матчах из-за полученного повреждения. В настоящий момент 22-летний бомбардир находится в Испании, о чём рассказал его отец – Альф-Инге Холанн.

«Манчестер Сити» сотрудничает с клиникой в Барселоне. Он отправился туда для проверок и лечения. Теперь он прибыл в Марбелью, где проведёт несколько дней с физиотерапевтом из клуба. Так что Эрлинг находится под хорошим наблюдением», - сказал отец игрока TV2 Sport.

В сезоне 2022/2023 Эрлинг Холанн провёл за «Манчестер Сити» 37 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 5 результативных передач на партнёров.