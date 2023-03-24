«Барселона» активно работает над усилением своего состава. Всё идёт к тому, что на «Камп Ноу» переедет звёздный полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. Как сообщает Todofichajes, каталонский клуб уже договорился о контракте с 32-летним немцем.

По данным источника, соглашение будет оформлено по схеме «1+1», что позволит «Барселоне» вписаться в правила финансового fair play. Отмечается, что Гюндоган хотел гарантированно получать 10 миллионов евро за сезон, но в процессе переговоров клубу удалось договориться об окладе в 7,5 миллиона евро. При этом он может вырасти и даже превысить 10 миллионов за счёт бонусов.

Отметим, что действующий контракт Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона.