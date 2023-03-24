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​Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за «правила Роналду» слухи

24 Марта 2023 • 14:59 Комментировать

Будущее Маркуса Рэшфорда, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2023/2024, остаётся неопределённым. Появлялась информация о том, что 25-летний форвард взял паузу в принятии решения, поскольку хочет дождаться разрешения ситуации с владельцами клуба (Глейзеры могут продать «МЮ» в обозримом будущем).

В то же время Маркус Рэшфорд опасается так называемого «правила Роналду», которое ввели в клубе. «Манчестер Юнайтед» больше не планирует платить игрокам больше 300 тысяч фунтов в неделю (Роналду получал 480 тысяч). Чтобы сохранить Рэшфорда, «красным дьяволам», вероятно, придётся нарушить это правило, о чём пишет Goal со ссылкой на The Sun. В противном случае талантливый форвард может уйти.

Рэшфорду предложили повышение зарплаты на 50% - он взял паузу по понятной причине

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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