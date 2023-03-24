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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Перси оценил игру Рэшфорда

24 Марта 2023 • 13:46 Комментировать

Экс-форвард сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси поделился мнением об игре нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда в нынешнем сезоне.

«Это лучшая форма Маркуса за всю его карьеру. Сейчас он предельно сконцентрирован и готов физически. Рэшфорд получает удовольствие от процесса. Он способен решить исход практически любого матча. Хотя его успехи - это еще заслуга тренерского штаба и одноклубников. Этот парень приносит радость болельщикам. За ним приятно наблюдать», - передает слова ван Перси пресс-служба манкунианцев.

В текущем сезоне чемпионата Англии Маркус провел 26 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Робин Ван Перси Маркус Рэшфорд
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