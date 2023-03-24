«РБ Лейпциг» нацелился на полузащитника «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может перейти в другой европейский клуб по окончании нынешнего сезона, об этом сообщается на страницах Todofichajes. «Сливочные» так и не предложили хавбеку новый контракт, поэтому он может уйти на правах свободного агента.

В подписании 26-летнего центрального полузащитника заинтересован «РБ Лейпциг». Немецкий клуб готов подписать с Себальосом контракт на три года.

Дани защищает цвета мадридского гранда с лета 201 года. В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 19 поединков, в которых отметился одной голевой передачей. Также он получил четыре желтые карточки.