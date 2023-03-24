Фирмино может перейти в итальянский топ-клуб

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино является трансферной целью миланского «Интера». По данным журналистов Todofichajes, боссы «нерадзурри» готовы подписать 31-летнего игрока грядущим летом, когда он станет свободным агентом.

Ранее стало известно, что английский гранд не планирует продлевать с Роберто контракт. Срок действующего соглашения между сторонами истекает в конце июня. За мерсисайдцев Фирмино выступает с 2015 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 31-летний бразилец провел 19 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.