Два клуба АПЛ интересуются форвардом «Интера»

Форвард миланского «Интера» Хоакин Корреа может продолжить карьеру в одном из клубов Английской премьер-лиги. Как информирует La Gazzeta dello Sport, в услугах 28-летнего аргентинского игрока заинтересованы два коллектива. Речь идет о бирмингемской «Астон Вилле» и лондонском «Вест Хэме».

В свою очередь «нерадзурри» готовы расстаться с Корреа по завершении нынешнего сезона. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 14 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Хоакин принял участие в 26 поединках во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачам.