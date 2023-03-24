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Ди Канио назвал нового главного тренера «Ливерпуля»

24 Марта 2023 • 09:27 Комментировать

Известный в прошлом итальянский нападающий Паоло ди Канио рассказал о том, кто станет следующим главным тренером «Ливерпуля». В настоящий момент пост наставника мерсисайдцев занимает немец Юрген Клопп.

«Думаю, Клоппа заменит Роберто де Дзерби. Учитывая стиль его футбола, он может стать преемником Юргена в «Ливерпуле», - передает слова ди Канио Football-Italia.

В настоящий момент де Дзерби занимает пост главного тренера «Брайтона».

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Паоло Ди Канио Роберто де Дзерби
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