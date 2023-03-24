Ди Канио назвал нового главного тренера «Ливерпуля»

Известный в прошлом итальянский нападающий Паоло ди Канио рассказал о том, кто станет следующим главным тренером «Ливерпуля». В настоящий момент пост наставника мерсисайдцев занимает немец Юрген Клопп.

«Думаю, Клоппа заменит Роберто де Дзерби. Учитывая стиль его футбола, он может стать преемником Юргена в «Ливерпуле», - передает слова ди Канио Football-Italia.

В настоящий момент де Дзерби занимает пост главного тренера «Брайтона».

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2026 года.