​Рэшфорду предложили повышение зарплаты на 50% - он взял паузу по понятной причине

«Манчестер Юнайтед» стремится как можно скорее закрыть вопрос с новым контрактом для Маркуса Рэшфорда. Действующее трудовое соглашение форварда рассчитано до средины 2024 года, и если игрок решит не продлевать его, то клубу будет разумно продать игрока ближайшим летом.

Как сообщает The Sun, «Манчестер Юнайтед» предложил Маркусу Рэшфорду новый контракт с повышением зарплаты на 50%. Впрочем, 25-летний футболист пока откладывает принятие решения. Причина понятна – Рэшфорд хочет посмотреть, что будет с клубом дальше. Как известно, в обозримом будущем семья Глейзеров может продать «Манчестер Юнайтед». Претендентов на покупку клуба хватает.

В сезоне 2022/2023 Маркус Рэшфорд провёл 44 матча, в которых забил 27 голов и отдал 9 голевых передач.