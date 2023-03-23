​«Ливерпуль» нашёл замену Фирмино в сборной Франции

Роберто Фирмино недавно объявил о том, что по завершению сезона он покинет «Ливерпуль» в статусе свободного агента. Английский клуб уже нашёл замену бразильскому форварду. Как сообщает Fichajes, «красные хотят» подписать Рандаля Коло-Муани.

При этом отмечается, что борьба за Коло-Муани на трансферном рынке будет тяжёлой – на форварда сборной Франции также претендуют «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Немецкий «Айнтрахт», за который сейчас выступает 24-летний нападающий, наверняка будет требовать солидную сумму.

В сезоне 2022/2023 Рандаль Коло-Муани забил 16 голов и отдал 14 голевых передач в 35 матчах.