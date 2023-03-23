​Экс-владельцы «Милана» хотят купить долю в «Манчестер Юнайтед»

Американская компания Elliott Management, занимающаяся управлением инвестициями, подала заявку на приобретение миноритарного пакета акций в «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказывает Sky Sports.

Стоит напомнить, что до октября прошлого календарного года компания Elliott Management владела «Миланом».

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» владеет семья Глейзеров, которая открыта к продаже клуба. Болельщики «красных дьяволов» в последние годы не раз устраивали акции протеста – им не нравится политика Глейзеров.