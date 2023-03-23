​«Барселоне» будет сложно вернуть Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг наверняка покинет «Челси» в летнее трансферное окно. Габонца слухи стали связывать с возвращением в «Барселону», где он провёл вторую часть прошлого сезона. Тем не менее, каталонцам будет сложно вернуть Обамеянга из-за их финансового положения, на что обращают внимание журналисты издания Sport.

Напомним, что в конце прошлой недели Пьер-Эмерик Обамеянг побывал на матче «Барселона» - «Реал» и даже зашёл в раздевалку каталонцев. Поговаривают, что эта поездка игрока не понравилась руководителям «Челси».

За «Барселону» Пьер-Эмерик Обамеянг провёл 24 матча, которых забил 13 голов.