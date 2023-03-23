Тэмми Абрахам проводит невыразительный сезон, и «Рома» настроена расстаться с футболистом в летнее трансферное окно. Если верить данным Calciomercato, возможность возвращения 25-летнего Абрахама в свои ряды рассматривает «Челси». У лондонцев есть право обратного выкупа форварда за 80 миллионов евро. Впрочем, «пенсионеры» могут попытаться добиться снижения цены. Гранд Премьер-лиги может включить в сделку Ромелу Лукаку, который должен вернуться летом после не лучшего периода в аренде в «Интере». Ранее сообщалось, что миланский клуб не планирует сохранять 29-летнего бельгийца в своём составе.
«Челси» и «Рома» могут совершить громкий обмен форвардами
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