​«ПСЖ» готов продать Саншеша – у игрока ряд вариантов в АПЛ

В летнее трансферное окно «ПСЖ» готов будет продать полузащитника Ренату Саншеша. Об этом рассказывает 90min.

Саншеш находится на радарах целого ряда клубов Премьер-лиги Англии. В этом списке находятся «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Также слухи связывают 25-летнего португальца с «Миланом».

В своё время Ренату Саншеш считался одним из самых талантливых игроков Европы, но после Евро-2016 карьера игрока пошла по нисходящей. Сейчас португальский полузащитник оценивается экспертами портала transfermarkt в 25 миллионов евро.