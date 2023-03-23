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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«ПСЖ» готов продать Саншеша – у игрока ряд вариантов в АПЛ

23 Марта 2023 • 14:26 Комментировать

В летнее трансферное окно «ПСЖ» готов будет продать полузащитника Ренату Саншеша. Об этом рассказывает 90min.

Саншеш находится на радарах целого ряда клубов Премьер-лиги Англии. В этом списке находятся «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Также слухи связывают 25-летнего португальца с «Миланом».

В своё время Ренату Саншеш считался одним из самых талантливых игроков Европы, но после Евро-2016 карьера игрока пошла по нисходящей. Сейчас португальский полузащитник оценивается экспертами портала transfermarkt в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Тоттенхэм Ливерпуль Вулверхэмптон ПСЖ Астон Вилла Ренату Саншеш
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