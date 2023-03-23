Суперфорвард из АПЛ - главная цель «Реала» на 2024 год

Стала известна главная цель мадридского «Реала» на летнее трансферное окно 2024 года. Как сообщает AS, «королевский» клуб намерен оформить переход центрфорварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанна.

Источник отмечает, что «бланкос» купят Холанна вне зависимости от того, получится ли им подписать Килиана Мбаппе. В ближайшее время представители мадридского гранда проведут предварительные переговоры с агентом норвежца, чтобы прощупать почву для его трансфера в следующем году.

Эрлинг выступает за «горожан» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до середины 2027 года. Трансферный ценник скандинава – 170 миллионов евро.

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