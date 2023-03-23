Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Суперфорвард из АПЛ - главная цель «Реала» на 2024 год

23 Марта 2023 • 10:23 Комментировать (2)

Стала известна главная цель мадридского «Реала» на летнее трансферное окно 2024 года. Как сообщает AS, «королевский» клуб намерен оформить переход центрфорварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанна.

Источник отмечает, что «бланкос» купят Холанна вне зависимости от того, получится ли им подписать Килиана Мбаппе. В ближайшее время представители мадридского гранда проведут предварительные переговоры с агентом норвежца, чтобы прощупать почву для его трансфера в следующем году.

Эрлинг выступает за «горожан» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до середины 2027 года. Трансферный ценник скандинава – 170 миллионов евро.

«Реал» и «ПСЖ» сразятся за суперзвезду АПЛ

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
23 Марта 2023 в 11:16
ай манчестер-сила - суперклуб.. и возьмец лч-2023.. кхе-кхе.. )))
One Live
23 Марта 2023 в 11:09
Правильно, не место ему в голубой помойке)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
10:50 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Сейчас я нахожусь в своей лучшей форме с момента перехода в «Манчестер Сити»
10:41 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Альварес хорошо прогрессирует»
09:15 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Из Антони выбьют всё дерьмо, если он будет издеваться над соперниками»
08:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл двух вратарей на замену Льорису
08:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на игрока с ценником 70 млн евро
07:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по будущему Менди
05:53 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья признался, что до Мундиаля не знал об Энцо Фернандесе - нынешнем партнёре по «Челси»
02:40 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ предлагают Беллингему выгодные условия, однако «Реал» настроен оптимистично
01:58 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» лидирует в борьбе за Фирмино слухи
01:02 · Англия. Премьер-лига
Рабио по-прежнему мечтает о переходе в клуб АПЛ
00:53 · Англия. Премьер-лига
Аморим готов заменить Конте в «Тоттенхэме», но есть одна проблема
00:08 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт рассказал, считает ли Кейна лучшим английским нападающим в истории
22 Марта
23:49 · Англия. Премьер-лига
Онана привлёк внимание трёх клубов АПЛ, «Интер» не намерен продавать вратаря
23:12 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Холанн похож на Месси и Роналду менталитетом»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Сборная Украины сыграет товарищеский матч с клубом АПЛ
Все новости
Рекомендуем