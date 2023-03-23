Бербатов: «Из Антони выбьют всё дерьмо, если он будет издеваться над соперниками»

Бывший нападающий сборной Болгарии и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о бразильском вингере команды Антони.

«Это хорошее приобретение. Но, как я думаю, его вполне заслуженно критикуют за то, что он часто хочет поиздеваться над соперниками. Если Антони продолжит это делать, то оппоненты выбьют из него все дерьмо. Его никто не будет уважать за это. Ему лучше избавиться от таких проявлений и доказывать класс своим талантом», - цитирует Бербатова Betfred.

Антони перешел в «МЮ» в прошлом году из амстердамского «Аякса». В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги он провел 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.