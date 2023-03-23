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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бербатов: «Из Антони выбьют всё дерьмо, если он будет издеваться над соперниками»

23 Марта 2023 • 09:15 Комментировать

Бывший нападающий сборной Болгарии и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о бразильском вингере команды Антони.

«Это хорошее приобретение. Но, как я думаю, его вполне заслуженно критикуют за то, что он часто хочет поиздеваться над соперниками. Если Антони продолжит это делать, то оппоненты выбьют из него все дерьмо. Его никто не будет уважать за это. Ему лучше избавиться от таких проявлений и доказывать класс своим талантом», - цитирует Бербатова Betfred.

Антони перешел в «МЮ» в прошлом году из амстердамского «Аякса». В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги он провел 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов
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