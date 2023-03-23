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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» нашёл двух вратарей на замену Льорису

23 Марта 2023 • 08:09 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» подыскивает голкипера на замену опытному французу Уго Льорису. По сообщениям ESPN, в шорт-листе «шпор» фигурируют два футболиста. Речь идет о Дине Хендерсоне из «Манчестер Юнайтед» и Джордане Пикфорде, выступающем за «Эвертон».

Столичный клуб проведет переговоры с игроками по завершении нынешнего сезона.

Напомним, что Льорис защищает цвета «Тоттенхэма» с августа 2012 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 36-летний французский голкипер провел 21 матч, в которых пропустил 29 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис Джордан Пикфорд Дин Хендерсон
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