«Тоттенхэм» нашёл двух вратарей на замену Льорису

Лондонский «Тоттенхэм» подыскивает голкипера на замену опытному французу Уго Льорису. По сообщениям ESPN, в шорт-листе «шпор» фигурируют два футболиста. Речь идет о Дине Хендерсоне из «Манчестер Юнайтед» и Джордане Пикфорде, выступающем за «Эвертон».

Столичный клуб проведет переговоры с игроками по завершении нынешнего сезона.

Напомним, что Льорис защищает цвета «Тоттенхэма» с августа 2012 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 36-летний французский голкипер провел 21 матч, в которых пропустил 29 мячей.