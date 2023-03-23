«Челси» принял решение по будущему Менди

Африканский голкипер Эдуар Менди, который выступает за лондонский «Челси», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, вратарь включен в список футболистов, который больше не нужны «пенсионерам». В клубе недовольны уровнем игры Менди и решили сделать ставку на Кепу Аррисабалагу.

31-летний сенегалец перешел в «Челси» осенью 2020 года. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне АПЛ Эдуар провел девять матчей, в которых пропустил 12 мячей. В одном поединке он сохранил ворота на замке.