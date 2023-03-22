Сборная Украины сыграет товарищеский матч с клубом АПЛ

Национальная сборная Украины проведёт контрольную встречу против середняка Английской премьер-лиги – «Брентфорда» из пригорода Лондона. Об этом сообщает украинский портал Tribuna.com.

По информации источника, матч состоится уже завтра, 23 марта. Однако посмотреть его у обычного зрителя не получится – он пройдёт в обстановке полной секретности. Начало встречи – 19:00 по киевскому времени и 20:00 по московскому.

Напомним, что в квалификации на Евро-2024 сборная Украины оказалась в группе из пяти команд. Компанию украинцам составят в квинтете С действующий чемпион Европы команда Италии, финалист Евро-2020 - сборная Англии, а также сборные Северной Македонии и Мальты. Первый матч в группе украинцев ожидает 26 марта, они сыграют в гостях против англичан.