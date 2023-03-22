​Известна трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» настроен укрепить линию обороны. Как сообщает Todofichajes, целью английского гранда является защитник «Аякса» Юррьен Тимбер.

«Красные дьяволы» уже пытались подписать Тимбера в прошлом году, но тогда осуществить сделку не получилось. Теперь манкунианцы будут предпринимать новые попытки, причём переговоры с «Аяксом» уже начались. Сумма трансфера 21-летнего защитника может составить до 60 миллионов евро.

Стоит напомнить, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ранее работал в «Аяксе», и он прекрасно знает возможности Юррьена Тимбера.