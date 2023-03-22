​«Тоттенхэм» выбирает тренера на место Конте – есть шесть кандидатов

Антонио Конте уже в ближайшее время может покинуть должность главного тренера «Тоттенхэма». При таком раскладе, скорее всего, команда завершит сезон под руководством Райана Мейсона, а новый главный тренер придёт летом.

Как сообщает The Guardian, целый ряд специалистов может занять тренерское кресло в «Тоттенхэме». В этом списке находятся Рубен Аморим (из «Спортинга»), Венсан Компани (из «Бёрнли»), Маурисио Почеттино (без клуба), Томас Тухель (без клуба), Луис Энрике (без клуба) и Роберто де Дзерби (из «Брайтона»).

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.