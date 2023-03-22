​Окслейд-Чемберлен покинет «Ливерпуль»

Ситуация с будущим полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена не изменилась – 29-летний футболист покинет «Ливерпуль» по завершению нынешнего сезона в статусе свободного агента. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В «Ливерпуле» Алекс Окслейд-Чемберлен оказался в конце лета 2017 года. С тех пор полузащитник провёл 145 официальных матчей, в которых забил 18 голов и отдал 15 голевых пасов на партнёров.

Стоит сказать, что в «Ливерпуле» в летнее трансферное окно намечается серьёзная перестройка состава.

​У Окслейд-Чемберлена три варианта в АПЛ