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​Окслейд-Чемберлен покинет «Ливерпуль»

22 Марта 2023 • 18:40 Комментировать

Ситуация с будущим полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена не изменилась – 29-летний футболист покинет «Ливерпуль» по завершению нынешнего сезона в статусе свободного агента. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В «Ливерпуле» Алекс Окслейд-Чемберлен оказался в конце лета 2017 года. С тех пор полузащитник провёл 145 официальных матчей, в которых забил 18 голов и отдал 15 голевых пасов на партнёров.

Стоит сказать, что в «Ливерпуле» в летнее трансферное окно намечается серьёзная перестройка состава.

У Окслейд-Чемберлена три варианта в АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен трансферы футбола - лето 2023
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