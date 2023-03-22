​Конте может заменить Моуринью в «Роме»

Антонио Конте наверняка покинет «Тоттенхэм» - либо в конце сезона, либо даже раньше. Как сообщает Corriere dello Sport, 53-летний итальянский специалист будет фаворитом на должность главного тренера «Ромы», если её оставит Жозе Моуринью. Будущее португальского специалиста является неопределённым.

Отметим, что «Рома» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. От четвёртого «Милана» «волки» отстают всего лишь на один зачётный балл.

Ближайший матч Серии А «Рома» проведёт в воскресенье, 2 апреля. Команда Жозе Моуринью будет принимать «Сампдорию».