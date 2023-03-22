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Озил объявил о завершении карьеры

22 Марта 2023 • 14:46 Комментировать (2)

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» Месут Озил объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет.

«У меня была привилегия быть профессиональным футболистом почти 17 лет. Я невероятно благодарен за эту возможность. В последние недели я получал много травм и пришёл к выводу, что сейчас подходящий момент для ухода», – написал Озил в социальных сетях.

Озил в составе мадридского «Реала» становился чемпионом Испании, а также брал кубок страны. В стане «Арсенала» турок выиграл 4 Кубка Англии, но главное достижение в его карьере – победа на чемпионате мира со сборной Германии в 2014 году.

Последним клубом Озила стал «Истанбул Башакшехир».

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Месут Озил
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Комментарии (2)
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22 Марта 2023 в 15:21
А он еще играл?
Артур Измаилов
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