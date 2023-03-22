Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюндоган назвал любимое трио полузащиты всех времён

22 Марта 2023 • 13:35 Комментировать

Хавбек сборной Германии и «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган назвал своих любимых полузащитников.

«Мне очень нравилось наблюдать за игрой средней линии «Барселоны» при Хосепе Гвардиоле. Их трио Хави - Бускетс – Иньеста является любимым для меня на все времена. Отличные пасы в центре поля, после чего следовал перевод игры на фланг или в атаку. Восхищался их игрой», - передает слова Гюндогана MEN.

Ранее сообщалось, что Илкай может пополнить ряды каталонского гранда грядущим летом.

В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел 24 матча, забил три гола и сделал три результативных паса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
13:35 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган назвал любимое трио полузащиты всех времён
13:34 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Компани – настоящий капитан»
13:28 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Сейчас не время говорить о моём будущем»
12:33 · Англия. Премьер-лига
Балогун обсудит с «Арсеналом» своё будущее
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Интер» выбирает между Тюрамом и Фирмино
12:17 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон: «Я говорил с Гвардиолой по поводу его назначения в сборную Бразилии»
12:06 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Надеюсь, в этом году мы сможем выиграть Лигу чемпионов»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл замену Модричу за 80 млн евро
11:41 · Англия. Премьер-лига
Рока: «Я сильно вырос в «Баварии»
11:01 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» считают, что травма Холанна несерьёзная
10:05 · Англия. Премьер-лига
Невеш выбирает между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем»
09:50 · Англия. Премьер-лига
Канселу может остаться в «Баварии»
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового нападающего
09:04 · Англия. Премьер-лига
Фоден хочет стать легендой «Манчестер Сити»
06:00 · Англия. Премьер-лига
«Интер» - главный претендент на услуги Фирмино
Все новости
Рекомендуем