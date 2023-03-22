Гюндоган назвал любимое трио полузащиты всех времён

Хавбек сборной Германии и «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган назвал своих любимых полузащитников.

«Мне очень нравилось наблюдать за игрой средней линии «Барселоны» при Хосепе Гвардиоле. Их трио Хави - Бускетс – Иньеста является любимым для меня на все времена. Отличные пасы в центре поля, после чего следовал перевод игры на фланг или в атаку. Восхищался их игрой», - передает слова Гюндогана MEN.

Ранее сообщалось, что Илкай может пополнить ряды каталонского гранда грядущим летом.

В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел 24 матча, забил три гола и сделал три результативных паса.