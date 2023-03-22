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Бернарду Силва: «Компани – настоящий капитан»

22 Марта 2023 • 13:34 Комментировать
Бёрнли
...
Сандерленд
31.03 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва оценил лидерские качества бывшего капитана «горожан» Венсана Компани, который ныне возглавляет «Бёрнли». На прошлых выходных «бордовые» под руководством бельгийца вылетели от «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии, проиграв 0:6.

«Компани – настоящий капитан. Это парень, которого ты всегда уважаешь. При этом он знает, когда лучше накричать, а когда проявить доброту и поддержку. Не хочу проявить неуважение к другим игрокам «Манчестер Сити» и «Монако», за который я выступал раньше, но Компани – настоящий капитан», – цитирует Силву Arab News.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Венсан Компани Бернарду Силва
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