Бернарду Силва: «Компани – настоящий капитан»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва оценил лидерские качества бывшего капитана «горожан» Венсана Компани, который ныне возглавляет «Бёрнли». На прошлых выходных «бордовые» под руководством бельгийца вылетели от «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии, проиграв 0:6.

«Компани – настоящий капитан. Это парень, которого ты всегда уважаешь. При этом он знает, когда лучше накричать, а когда проявить доброту и поддержку. Не хочу проявить неуважение к другим игрокам «Манчестер Сити» и «Монако», за который я выступал раньше, но Компани – настоящий капитан», – цитирует Силву Arab News.