Балогун обсудит с «Арсеналом» своё будущее

Форвард лондонского «Арсенала» Фалорин Балогун, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Реймс», собирается обсудить с английским клубом новое трудовое соглашение.

«Нам нужно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить мое будущее. Я не могу сам решать. Клуб озвучит свою позицию, после чего мы придем к чему-то. Мне приятно, что Микель Артета следит за моими выступлениями», - передает слова футболиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне Балогун принял участие в 29 поединках за «Реймс», в которых отметился 18 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. После завершения текущей кампании форвард вернется на Туманный Альбион.