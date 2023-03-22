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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» нашёл замену Модричу за 80 млн евро

22 Марта 2023 • 11:49 Комментировать

Мадридский «Реал» нашел игрока, который может заменить в составе команды опытного хорватского полузащитника Луку Модрича. Согласно данным Todofichajes, в сферу интересов «королевского» клуба попал полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

«Сливочные» намерены опередить в споре за звездного футболиста каталонскую «Барселону». Трансфер Бернарду может обойтись «Реалу» в 80 миллионов евро. Он связан контрактом с «горожанами» до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Силва провел 25 матчей, записав на свой счет четыре гола и пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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