«Реал» нашёл замену Модричу за 80 млн евро

Мадридский «Реал» нашел игрока, который может заменить в составе команды опытного хорватского полузащитника Луку Модрича. Согласно данным Todofichajes, в сферу интересов «королевского» клуба попал полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

«Сливочные» намерены опередить в споре за звездного футболиста каталонскую «Барселону». Трансфер Бернарду может обойтись «Реалу» в 80 миллионов евро. Он связан контрактом с «горожанами» до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Силва провел 25 матчей, записав на свой счет четыре гола и пять ассистов.