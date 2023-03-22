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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду и другие: назван лучший состав «Манчестер Юнайтед» в истории

22 Марта 2023 • 11:34 Комментировать (2)

Искусственный интеллект составил лучший состав в истории «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортует таблоид The Mirror.

В состав попали следующие 11 футболистов:

голкипер: Петер Шмейхель;

защитники: Денис Ирвин, Неманья Видич, Рио Фердинанд, Гари Невилл;

полузащитники: Рой Кин, Пол Скоулз, Бобби Чарльтон, Джордж Бест;

нападающие: Эрик Кантона, Криштиану Роналду.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» был основан в 1878 году. «Красные дьяволы» 20 раз становились чемпионами Англии. Кроме того, на счету манкунианцев три победы в Лиге чемпионов и 12 – в Кубке страны.

В этом сезоне Премьер-лиги команда занимает третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик Кантона
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Комментарии (2)
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Evgen 86
22 Марта 2023 в 12:01
Райану Гигзу странно место не нашлось... Думаю он занял гораздо больше места в сердцах болельщиков чем тот же Роналду
One Live
22 Марта 2023 в 12:26
Согласен, я его всегда считал легендой МЮ!
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