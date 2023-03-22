Роналду и другие: назван лучший состав «Манчестер Юнайтед» в истории

Искусственный интеллект составил лучший состав в истории «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортует таблоид The Mirror.

В состав попали следующие 11 футболистов:

голкипер: Петер Шмейхель;

защитники: Денис Ирвин, Неманья Видич, Рио Фердинанд, Гари Невилл;

полузащитники: Рой Кин, Пол Скоулз, Бобби Чарльтон, Джордж Бест;

нападающие: Эрик Кантона, Криштиану Роналду.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» был основан в 1878 году. «Красные дьяволы» 20 раз становились чемпионами Англии. Кроме того, на счету манкунианцев три победы в Лиге чемпионов и 12 – в Кубке страны.

В этом сезоне Премьер-лиги команда занимает третье место.