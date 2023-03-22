Канселу может остаться в «Баварии»

Фланговый защитник сборной Португалии и мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу может остаться в немецком гранде по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты портала Goal.com.

Как отмечает источник, в стане чемпиона Германии считают, что латераль стал показывать футбол более высокого уровня, чем в начале этого года. Если Канселу продолжит в том же духе, то «Бавария» может выкупить его у «Манчестер Сити».

Ранее в прессе сообщалось, что подписать Жоау может каталонская «Барселона».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии защитник провел шесть поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.