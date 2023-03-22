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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» нашёл нового нападающего

22 Марта 2023 • 09:42 Комментировать

Форвард австрийского «РБ Зальцбурга» Ноа Окафорд может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно информации Daily Mail, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».

В стане «канониров» полагают, что 22-летний швейцарец сможет добавить вариативности атакующей линии команды. Конкурентами лондонского клуба в борьбе за игрока считаются «Тоттенхэм» и «Милан».

Контракт Окафорда с клубом из Зальцбурга рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость Ноа оценивается в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Австрии форвард провел 19 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Ред Булл Зальцбург Ноа Окафорд трансферы футбола - лето 2023
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