«Арсенал» нашёл нового нападающего

Форвард австрийского «РБ Зальцбурга» Ноа Окафорд может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно информации Daily Mail, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».

В стане «канониров» полагают, что 22-летний швейцарец сможет добавить вариативности атакующей линии команды. Конкурентами лондонского клуба в борьбе за игрока считаются «Тоттенхэм» и «Милан».

Контракт Окафорда с клубом из Зальцбурга рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость Ноа оценивается в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Австрии форвард провел 19 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами.