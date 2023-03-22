Фоден хочет стать легендой «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден в разговоре с журналистами заявил, что хочет стать легендой «горожан».

«Я выходец из тех мест, откуда мало кому удается куда-то пробиться. Горжусь тем, где я сейчас. Быть частью «Манчестер Сити» - это что-то особенное. Надеюсь, что стану легендой этого клуба и мое имя будет увековечено. Сейчас же я просто наслаждаюсь моментом», - передает слова хавбека Arab News.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 22-летний полузащитник провел 24 поединка, записав на свой счет девять забитых мячей и четыре результативные передачи.