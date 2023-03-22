«Интер» - главный претендент на услуги Фирмино

Мы уже сообщали о том, что бразильский нападающий Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль», и что его дальнейший путь, очень возможно, лежит в Италию, где на него есть самые разные претенденты.

Как считает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, наиболее активен в этом направлении миланский «Интер», который уже ведет переговоры с игроком. Впрочем, говорит о полноценном контракте пока что еще рано - представители миланского клуба пытаются понять, какие цели ставит перед собой форвард и насколько он готов выкладываться ради них.

До «Ливерпуля» бразилец успел поиграть за немецкий «Хоффенхайм».