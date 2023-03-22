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13-летний сын Уэйна Руни забил «Манчестер Сити»

22 Марта 2023 • 05:37 Комментировать

13-летний сын Уэйна Руни порадовал папашу в своем очередном матче - он забил победный гол в ворота «Манчестер Сити» в матче, который прошел в рамках детского Кубка U13 Nord. Надо ли говорить, что Кай Руни выступает, естественно, за «Манчестер Юнайтед»?!

«Красные дьяволята» в итоге выиграли со счетом 2:0, второй мяч забил Джей-Джей Габриэль. После игры Кай похвастался полученной медалью в социальных сетях. Надо заметить, что сын Руни и без того уже заставил говорить о себе, забив 56 голов и сделав 28 голевых передач в команде U12.

В том числе и четыре гола в ворота «Ливерпуля» - но его команда тогда проиграла со счетом 4:5.  

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Кай Руни
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