13-летний сын Уэйна Руни забил «Манчестер Сити»

13-летний сын Уэйна Руни порадовал папашу в своем очередном матче - он забил победный гол в ворота «Манчестер Сити» в матче, который прошел в рамках детского Кубка U13 Nord. Надо ли говорить, что Кай Руни выступает, естественно, за «Манчестер Юнайтед»?!

«Красные дьяволята» в итоге выиграли со счетом 2:0, второй мяч забил Джей-Джей Габриэль. После игры Кай похвастался полученной медалью в социальных сетях. Надо заметить, что сын Руни и без того уже заставил говорить о себе, забив 56 голов и сделав 28 голевых передач в команде U12.

В том числе и четыре гола в ворота «Ливерпуля» - но его команда тогда проиграла со счетом 4:5.