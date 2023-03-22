Эван Фергюсон дебютирует в сборной Ирландии

Среди творцов успехов английского «Брайтона» в текущем сезоне числится, безусловно, и молодой ирландский форвард Эван Фергюсон, который в январе отметился любопытным достижением в возрасте 18 лет. Его успехи заметил Стефен Кенни - наставник ирландской сборной по футболу.

Он вызвал Фергюсона на сборы и подтвердил, что тот сыграет в матче против сборной Латвии, имеющем товарищеский статус. А после этого ирландцам предстоит куда более ответственная игра против сборной Франции, уже в рамках квалификации к следующему чемпионату Европы, который, как известно, пройдет в 2024 году.