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Эван Фергюсон дебютирует в сборной Ирландии

22 Марта 2023 • 02:49 Комментировать

Среди творцов успехов английского «Брайтона» в текущем сезоне числится, безусловно, и молодой ирландский форвард Эван Фергюсон, который в январе отметился любопытным достижением в возрасте 18 лет. Его успехи заметил Стефен Кенни - наставник ирландской сборной по футболу.

Он вызвал Фергюсона на сборы и подтвердил, что тот сыграет в матче против сборной Латвии, имеющем товарищеский статус. А после этого ирландцам предстоит куда более ответственная игра против сборной Франции, уже в рамках квалификации к следующему чемпионату Европы, который, как известно, пройдет в 2024 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирландии Эван Фергюсон Стефен Кенни
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