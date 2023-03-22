Бывший игрок «Тоттенхэма» поддержал Конте и выразил надежду, что итальянец останется

Бывший игрок лондонского «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти, который зимой присоединился к мадридскому «Атлетико», высказался в пользу Антонио Конте. Он надеется на то, что итальянский специалист останется в лондонском клубе.

- Он - невероятный специалист, невероятный менеджер. Я не думаю, что он сказал бы прессе то, что не сказал своим игрокам. Он честен и благороден, он - один из лучших в своем деле, - цитирует Доэрти BBC Sport.

Напомним, что Антонио Конте работает с лондонским «Тоттенхэмом» с 2021 года, ранее он привел миланский «Интер» к долгожданному титулу в чемпионате итальянской Серии А.