Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший игрок «Тоттенхэма» поддержал Конте и выразил надежду, что итальянец останется

22 Марта 2023 • 02:24 Комментировать

Бывший игрок лондонского «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти, который зимой присоединился к мадридскому «Атлетико», высказался в пользу Антонио Конте. Он надеется на то, что итальянский специалист останется в лондонском клубе.

- Он - невероятный специалист, невероятный менеджер. Я не думаю, что он сказал бы прессе то, что не сказал своим игрокам. Он честен и благороден, он - один из лучших в своем деле, - цитирует Доэрти BBC Sport.

Напомним, что Антонио Конте работает с лондонским «Тоттенхэмом» с 2021 года, ранее он привел миланский «Интер» к долгожданному титулу в чемпионате итальянской Серии А. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Мэтт Доэрти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
02:49 · Англия. Премьер-лига
Эван Фергюсон дебютирует в сборной Ирландии
02:24 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Тоттенхэма» поддержал Конте и выразил надежду, что итальянец останется
02:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на футболиста «Порту»
01:19 · Англия. Премьер-лига
Холанн рискует пропустить матч с «Ливерпулем»
01:08 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А поспорит с «Тоттенхэмом» за де Дзерби слухи
00:56 · Англия. Премьер-лига
Крауч: «Клопп должен оставаться в «Ливерпуле» столько, сколько захочет»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» – приоритетный вариант для Почеттино
00:10 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес: «Моя карьера пошла в гору после перехода в «Астон Виллу» 1
21 Марта
23:59 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» определился с приоритетной трансферной целью на лето
23:50 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон Роял: «Конте много говорит – такова его манера»
23:10 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва вновь стал трансферной целью «Барселоны» слухи
23:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» всё ближе к подписанию Маунта
22:44 · Россия. Премьер-лига
Российский голкипер Хайкин вернётся в Норвегию
22:43 · Англия. Премьер-лига
Фелиш вновь намекнул на желание остаться в «Челси»
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ньюкасл» нацелились на молодую звезду «Аталанты» слухи
Все новости
Рекомендуем