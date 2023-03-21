«Арсенал» подтвердил потерю Томиясу на остаток сезона

«Арсенал» на страницах своего сайта опубликовал пресс-релиз о состоянии защитника Такэхиро Томиясу. Японец, как известно, получил травму в недавнем матче Лиги Европы против «Спортинга». Томиясу серьёзно травмировал правое колено.

Во вторник в Лондоне Такэхиро Томиясу был прооперирован. 24-летний футболист в сезоне 2022/2023 на поле больше не появится, что подтвердил лондонский клуб.

В «Арсенале» Томиясу оказался летом 2021 года после трансфера из «Болоньи». С тех пор японец провёл за лондонцев 53 матча, в которых отметился тремя результативными передачами на партнёров.