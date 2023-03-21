«Ливерпуль» готов предложить Милнеру контракт при одном условии

Полузащитник Джеймс Милнер может остаться в «Ливерпуле» ещё на один сезон. Как сообщает Football Insider, мерсисайдский клуб готов предложить 37-летнему футболисту годичный контракт при одном условии – Милнер должен пойти на сокращение заработной платы.

Ранее сообщалось о том, что сохранить Джеймса Милнера в команде хочет Юрген Клопп. Немецкий специалист ценит универсализм футболиста.

За «Ливерпуль» Джеймс Милнер играет с лета 2015 года. С тех пор футболист провёл 321 официальный матч, в которых забил 26 голов и отдал 46 результативных передач на партнёров.

​Клопп хочет сохранить «старичка» Милнера