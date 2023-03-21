​Реднапп заявил о готовности возглавить «Тоттенхэм»

Известный английский тренер Гарри Реднапп заявил о готовности снова возглавить «Тоттенхэм». Как известно, в ближайшие часы ожидается отставка Антонио Конте с должности рулевого «шпор».

«Буду честен, мне будет трудно сказать «Тоттенхэму» «нет», если ко мне обратятся», - сказал 76-летний Реднапп talkSPORT.

Гарри Реднапп не тренировал уже более пяти лет. Осенью 2017 года он покинул тренерское кресло в «Бирмингеме».

Должность главного тренера «Тоттенхэма» Гарри Реднапп занимал в 2008-2012 годах. Тогда в 198 матчах под руководством этого специалиста «шпоры» отпраздновали 98 побед при 48 ничьих и 52 поражениях.