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​Реднапп заявил о готовности возглавить «Тоттенхэм»

21 Марта 2023 • 20:06 Комментировать (1)

Известный английский тренер Гарри Реднапп заявил о готовности снова возглавить «Тоттенхэм». Как известно, в ближайшие часы ожидается отставка Антонио Конте с должности рулевого «шпор».

«Буду честен, мне будет трудно сказать «Тоттенхэму» «нет», если ко мне обратятся», - сказал 76-летний Реднапп talkSPORT.

Гарри Реднапп не тренировал уже более пяти лет. Осенью 2017 года он покинул тренерское кресло в «Бирмингеме».

Должность главного тренера «Тоттенхэма» Гарри Реднапп занимал в 2008-2012 годах. Тогда в 198 матчах под руководством этого специалиста «шпоры» отпраздновали 98 побед при 48 ничьих и 52 поражениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Реднапп
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
21 Марта 2023 в 21:05
С приходом Реднапа или кого то типо Реднап то бишь тренера англичанина, ТТХ вернётся к своему историческому обитанию 6-7-9 местах.
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