​Конте уволят в ближайшие часы

Судя по всему, Антонио Конте покинет должность главного тренера «Тоттенхэма» досрочно. Как сообщает TodoFichajes, «шпоры» уволят итальянского специалиста в ближайшие часы.

В настоящий момент в раздевалке «Тоттенхэма» царит напряжение из-за проблем в отношениях между Антонио Конте и футболистами. После гостевой ничьей с «Саутгемптоном» итальянец открыто раскритиковал игроков, назвав их эгоистами.

Поговаривают, что вернуться в «Тоттенхэм» может Маурисио Почеттино, который работал с командой в 2014-2019 годах. Аргентинец уже почти год находится без работы после ухода из «ПСЖ».

Игроки «Тоттенхэма» связались с Почеттино