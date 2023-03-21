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​Конте уволят в ближайшие часы

21 Марта 2023 • 19:58 Комментировать

Судя по всему, Антонио Конте покинет должность главного тренера «Тоттенхэма» досрочно. Как сообщает TodoFichajes, «шпоры» уволят итальянского специалиста в ближайшие часы.

В настоящий момент в раздевалке «Тоттенхэма» царит напряжение из-за проблем в отношениях между Антонио Конте и футболистами. После гостевой ничьей с «Саутгемптоном» итальянец открыто раскритиковал игроков, назвав их эгоистами.

Поговаривают, что вернуться в «Тоттенхэм» может Маурисио Почеттино, который работал с командой в 2014-2019 годах. Аргентинец уже почти год находится без работы после ухода из «ПСЖ».

Игроки «Тоттенхэма» связались с Почеттино

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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