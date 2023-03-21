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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» планирует выкупить звезду «Барселоны»

21 Марта 2023 • 18:42 Комментировать (1)

Летом в «Ливерпуле» намечается серьёзная перестройка состава. В сфере интересов гранда Премьер-лиги находится звёздный вингер «Барселоны» Усман Дембеле. В летнее межсезонье будет период, когда выкупить француза можно будет за 50 миллионов евро. Каталонский клуб планирует воспользоваться этой опцией, о чём на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

Отмечается, что «Ливерпуль» уже контактировал с агентом Усмана Дембеле и с «Барселоной».

В мае Усману Дембеле исполнится 26 лет. «Барселона» может быть вынуждена продать французского вингера из-за своей финансовой ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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San13
21 Марта 2023 в 19:23
Ливерпуль уже стал Каталонской командой:))
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