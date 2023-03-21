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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В АПЛ могут изменить правила из-за рамадана

21 Марта 2023 • 18:34 Комментировать

В исламе наступает рамадан – месяц поста. В этот период мусульмане воздерживаются от еды и питья в светлое время суток. Из-за рамадана в Английской премьер-лиге могут изменить правила. Как сообщает Sky Sports, во время вечерних матчей на временной основе могут ввести паузу для игроков, которые исповедуют ислам. Во время пауз футболисты смогут покушать.

Отмечается, что арбитры перед матчами будут определять игроков и тренеров, которым может понадобиться пауза для принятия пищи. Паузы будут согласовываться заранее.

На текущий момент лидером Премьер-лиги Англии является «Арсенал».  

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