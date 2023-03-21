Игроки «Тоттенхэма» связались с Почеттино

Некоторые футболисты «Тоттенхэма» связались с бывшим главным тренером команды Маурисио Почеттино. Они обсудили возможность возвращения аргентинского специалиста в клуб, о чём рассказывает Sky Sports.

Отмечается, что Маурисио Почеттино был бы заинтересован в том, чтобы снова получить работу в «Тоттенхэме». Аргентинец возглавлял команду в 2014-2019 годах. При Почеттино «шпоры» играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Ливерпулю».

В настоящий момент тренером «Тоттенхэма» является Антонио Конте. Итальянец может быть отправлен в отставку уже в ближайшие часы.

​Почеттино готов вернуться к работе