Катарский шейх готовит второе предложение по покупке «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Джассим бин Хамад аль-Тани готовит второе предложение по покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal. Предложение поступит до 21:00 по британскому времени в среду. Именно такой крайний срок был установлен для всех желающих купить клуб. Ожидается, что заявок будет сразу восемь.

Отмечается, что на прошлой неделе шейх Джассим провёл позитивные переговоры с руководителями «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» владеет семья Глейзеров. В последние годы фанаты регулярно протестовали против владельцев.