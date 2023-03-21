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Катарский шейх готовит второе предложение по покупке «Манчестер Юнайтед»

21 Марта 2023 • 16:58 Комментировать

Катарский шейх Джассим бин Хамад аль-Тани готовит второе предложение по покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal. Предложение поступит до 21:00 по британскому времени в среду. Именно такой крайний срок был установлен для всех желающих купить клуб. Ожидается, что заявок будет сразу восемь.

Отмечается, что на прошлой неделе шейх Джассим провёл позитивные переговоры с руководителями «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» владеет семья Глейзеров. В последние годы фанаты регулярно протестовали против владельцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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