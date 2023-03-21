​«Реал» нацелился на топ-игрока из АПЛ

«Реал» изучает варианты по усилению состава на лето. Как сообщает Fichajes, мадридцы внимательно следят за ситуацией Кая Хаверца в «Челси». «Сливочных» привлекает тот факт, что Хаверц способен играть сразу на нескольких позициях в атаке.

Отмечается, что «Челси» может быть готов продать Кая Хаверца. Лондонскому клубу важно сбалансировать финансовые ведомости после активных трансферных окон, к тому же в атаке у «пенсионеров» образовался избыток игроков.

Летом Каю Хаверцу исполнится 24 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 60 миллионов евро.